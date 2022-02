Sabato una parata a Taggia ed Arma per il carnevale, Dumarte "Diamo un segnale di normalità"

il Comune di Taggia ha organizzato, per sabato prossimo, una parata per tornare ad assaporare l'allegra atmosfera del Carnevale. Al mattino nel centro di Taggia e al pomeriggio sul lungomare di Arma di Taggia, lo scanzonato carrozzone della Fem Spettacoli, con i clown Fortunello e Marbella, percorrerà le vie centrali con musica, balli e tanti coriandoli.

Non sarà il 'Carnevale dei Ragazzi', storico appuntamento di Arma di Taggia che nel 2019 festeggiò la 62ª edizione per poi doversi interrompere, a partire dall'anno seguente, a causa della pandemia da Covid-19. "Organizzare la tradizionale manifestazione - spiega l'assessore Barbara Dumarte - richiede una preparazione lunga diversi mesi e purtroppo fino a poco tempo fa eravamo nel pieno della quarta ondata. Adesso la situazione sanitaria è migliorata e quindi complice anche le belle giornate e soprattutto la voglia di normalità dei bambini e delle famiglie, abbiamo cercato una soluzione che permettesse lo svolgimento di un evento di carnevale per donare una giornata di serenità, gioia ma sempre in sicurezza".

Il gruppo ingaggiato dal Comune, si presenterà con almeno 11 artisti, compresi clown, giocolieri e trampolieri. Lungo il percorso si esibiranno in numeri di equilibrismo su monociclo e giocoleria, non mancheranno anche i trampolieri con costumi sorprendenti e i clown che distribuiranno palloncini e divertiranno con bolle di sapone, presente anche una macchinina elettrica con a seguito un carretto carico di coriandoli pronti a essere lanciati in aria.

La parata si muoverà lungo un percorso ad anello: dalle 10.30 alle 12 a Taggia, da piazza IV Novembre, passando per via Soleri, piazza Eroi Taggesi e ritorno; ad Arma, dalle 14.30 alle 16.30, dalla passeggiata sul lungomare per poi tornare passando da via Queirolo.