Coronavirus: salgono i nuovi contagi e scende il tasso di positività, 13 morti in Liguria di cui due in provincia

Salgono i nuovi contagiati ma scende il tasso di positività, quest’oggi nella nostra regione, con il quotidiano bollettino Covid.

Sono infatti 1.681 i nuovi positivi, in relazione ai 15.757 tamponi (3.675 molecolari e 12.082 antigenici rapidi), uno ogni 9,37 pari al 10,66%.

Nella nostra provincia sono stati 230 i nuovi contagi, rispetto ai 217 di Savona, i 1.029 di Genova e i 192 di Spezia. Calano i ricoverati ma si registrano 13 morti negli ultimi tre giorni, dei quali due all’ospedale di Sanremo: una donna di 87 e un uomo di 90 anni.