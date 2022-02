Pallavolo: dopo un lungo stop forzato la Grafiche Amadeo sconfitta dall'Albissola in Serie C

Volley Albissola – Grafiche Amadeo 3-0 (25/20, 25/20, 29/27)

Dopo il lungo e forzato stop la Grafiche Amadeo esce sconfitta dalla prima della classe Volley Albisola, nel campionato di Serie C.

Nonostante la sconfitta i ragazzi di Massimo Ciogli hanno ben figurato, sempre punto a punto con gli avversari che però, con meno errori e più convinzione nella parte finale dei set, si sono sempre imposti.

Per la Grafiche Amadeo il terzo set poteva essere portato a casa per rimettere in discussione l'intera gara, ma anche qui gli albissolesi si sono imposti ai vantaggi dopo alcune palle set per i leoni di Sanremo.