Motociclismo: nel primo weekend di marzo con la 'Due Valli' via al Campionato Italiano Enduro

Il primo weekend di marzo nel ponente ligure sarà sportivamente caratterizzato dalla prima delle sei prove valide per il ‘Campionato Italiano Enduro - Assoluti d'Italia’, gara motociclistica enduro che apre la stagione e che è considerata la più importante di tutto l'anno in Liguria ma anche una delle più attese a livello nazionale.

La prova in calendario, dal 4 al 6 marzo, celebra la 76a edizione della ‘Due Valli’, storica manifestazione organizzata dal Moto Club Sanremo, una delle più vecchie non solo in Italia. I responsabili del Moto Club matuziano, entusiasti dell'incarico ricevuto dalla FMI, per l'occasione si sono inventati alcune novità per dare ancora più lustro all'evento, a cominciare dalla durata che si spalmerà sull'arco di 4 giri il sabato e tre la domenica, invece che sui canonici due.

La 'Due Valli' infatti avrà uno spettacolare prologo nella seconda metà pomeriggio di venerdì 4 marzo sulle spiagge di Arma di Taggia, e per l’occasione le verifiche tecniche verranno anticipate al mattino per i partecipanti alla Coppa Italia e nel primo pomeriggio per gli Assoluti. Questo 'prologo' è una novità che finora non era mai stata proposta in una manifestazione nazionale ma solo per il Mondiale, e che avrà valore come prova speciale per la somma dei tempi della gara, a garanzia di inizio immediato della lotta per la classifica, con i migliori piloti in lizza per l'Assoluto che si sfideranno sul litorale alla luce dei riflettori e dei fari delle moto. Verrà anche considerata come una prova generale in vista di una tappa del Campionato del Mondo 2023 gia' assegnata al Moto Club Sanremo.

Nell'attesa, tutti i soci del sodalizio guidato da anni dal presidente Danilo Benza si sono messi a disposizione lavorando alacremente per assicurare lo spettacolo e la sicurezza indispensabile a tutti i partecipanti.

Il Direttivo e i soci del Moto Club Sanremo ringraziano per la disponibilità e gli aiuti concessi il comune di Taggia, la Regione Liguria, la Provincia di Imperia e gli altri comuni circostanti che hanno messo a disposizione gli spazi necessari per organizzare una gara di enduro così importante che vedrà la partecipazione dei piloti più forti in sella alle moto migliori del momento.