Al Tennis Club Bordighera le gare di pre-qualificazioni al Torneo nazionale BNP 2022

Le gare di pre-qualificazioni di quarta categoria FIT al Torneo nazionale BNP 2022, sono in programma al Tennis Club Bordighera di via Stoppani dal 25 febbraio al 13 marzo con tabelloni di singolare maschile e femminile, doppio maschile e doppio misto predisposti dal G.A. Silvano Martella.

La formula della gara prevede la disputa per ogni match di due set su tre ai 6 giochi ed il tie-break ai 10 punti al posto del terzo set.

Il ritorno all’attività agonistica per le nuove leve e più maturi giocatori della riviera è stato accolto con viva soddisfazione degli appassionati a vari livelli, con l’auspicata riapertura del cancello di ingresso al TC Ventimiglia si potrà rivedere qualche altro torneo amatoriale nell’estremo Ponente.