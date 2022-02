Sanremo: successo per la raccolta firme di Fratelli d'Italia che porta due nuovi tesserati nel partito (Foto)

"La partecipazione ha superato le nostre aspettative, raggiungendo un ottimo risultato e per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno voluto, con tanto entusiasmo, sostenere questa iniziativa, ma anche ai volontari che hanno permesso che tutto fosse organizzato a dovere dedicando tempo e disponibilità per questa causa”.

Lo ha detto il coordinatore cittadino di Fratelli D'Italia, Antonino Consiglio, dopo la raccolta di firme che si è svolta sabato scorso a Sanremo. “Grande soddisfazione – prosegue, anche perché due amici come Marco Medlin e Roberto Amisano hanno deciso di tesserarsi a Fratelli D'Italia condividendo la linea politica di Giorgia Meloni ma soprattutto la coerenza del partito. Li ringrazio per la fiducia e per essere al nostro fianco”.

“Sono molto soddisfatto per i nuovi tesserati – ha detto l'assessore regionale Gianni Berrino - sicuramente daranno un grosso contributo per la crescita del partito nella nostra Sanremo. Per quanto riguarda la raccolta firme per l’elezione diretta del Capo dello Stato, organizzata dal circolo di Fratelli d'Italia Sanremo, è stata una giornata piena di attività ed entusiasmo con tanti amici e sostenitori che credono in questa riforma della quale l’Italia ha bisogno”.

All'appuntamento hanno partecipato l’Assessore regionale Gianni Berrino, la Consigliera regionale Veronica Russo, la Consigliera provinciale Manuela Sasso, il Coordinatore provinciale Fabrizio Cravero, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune Luca Lombardi, il responsabile regionale per gli enti locali Paolo Strescino, il Presidente del consiglio comunale di Diano Marina Francesco Bregolin e il portavoce di Fratelli d'Italia Imperia Giossi Massa oltre a moltissimi iscritti e simpatizzanti.