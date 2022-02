I protagonisti del Festival si fanno ambasciatori di Sanremo: quanto è bella la città nei loro profili social (Video)

Non c’è strumento media che non sia testimone del clamoroso successo chiamato Festival di Sanremo 2022. Lampante il successo in tv, anche i social sono stati letteralmente invasi dai contenuti festivalieri pubblicati da una Sanremo di inizio febbraio, ma dal sapore primaverile.



I dati ottenuti dal profilo @sanremocittadellamusica_ parlano chiaro: 200 mila interazioni e 1,2 milioni di persone raggiunte. Ma più dei numeri possono le immagini e il video di Rebel Digital riassume al meglio i contenuti social che più hanno ottenuto visualizzazioni nei sette giorni più glamour dell’anno.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti - commenta Andrea Ventura per Rebel Digital, la società consulente del Comune per la promozione web e social - è un lavoro di progettazione che inizia già a gennaio con la preparazione dei contenuti che man mano vengono pubblicati sui tutti i canali che ricordiamo non sono solo Facebook e Instagram, ma il centro di tutto: articoli, news ed eventi è il sito www.sanremoliveandlove.com oltre il profilo Twitter e TikTok”.

“Abbiamo raggiunto più di un milione di contatti ma quello che ci porta più soddisfazione sono le più di 200 mila interazioni sui contenuti che venivano pubblicati sui canali, tra commenti like e condivisioni - prosegue Ventura - una visibilità per la città ‘gratuita’ perché sono tutti risultati organici. Un elemento su cui vorrei porre l'attenzione è la grandissima condivisione e produzione di contenuti legati alla nostra città come Amadeus che alle tre di notte ha girato un video davanti al Forte di Santa Tecla, da Elisa in skate sulla passeggiata Imperatrice, Gianni Morandi sulla pista ciclabile, Rkomi che fa il bagno e tanti altri e non scordiamoci la grande visibilità che ha dato la diretta dall’auditorium Alfano di Joe T. Vannelli che ha avuto un successo incredibile con delle immagini mozzafiato dall'alto della città. Un’esperienza sulla quale ragionare perché non era mai stato lanciato in diretta streaming sulla pagina Sanremo Città della Musica un evento così e potrebbe essere un’idea da riproporre per altri eventi”.

E la grande onda non si ferma. Ogni giorno le timeline dei social sono ancora piene di contenuti sanremesi, come in tutte le interviste post Festival non si perde occasione per sottolineare l’accoglienza della città e le bellezze nostrane. Il Festival è ripartito e, con lui, Sanremo, la Città della Musica.