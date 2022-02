Coronavirus: calano i nuovi contagi ma salgono tasso di positività e ricoverati, 38 i positivi oggi in provincia

Calano i tamponi, come ogni domenica, e scendono anche i nuovi contagiati in Liguria e nella nostra provincia. Ma cresce il tasso di positività.

Sono infatti 601 i nuovi contagiati registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 4.540 tamponi effettuati (1.337 molecolari e 3.203 antigenici rapidi) uno ogni 7,55 pari al 13,23%.

Nella nostra provincia sono stati 38 i nuovi contagiati mentre sono stati 136 nel savonese, 327 a Genova e 100 a Spezia. Oggi crescono i ricoverati mentre non si registrano decessi.