Pallacanestro femminile: U19, vittoria casalinga per le ragazze del Volley Armataggia Mazzu

Continua la striscia positiva per le ragazze guidate da coach Rudy Squillace coadiuvato in panchina da Giorgio Lanteri.



Tra le mura amiche nel campionato di U16 fipav il Volley ArmaMazzu supera per 3-2 un coriaceo Riviera Volley Sanremo. Questi i parziali 22-25 / 25-19 / 14-25 / 28-26 / 15-11 che fotografano la partita, primi due set equilibrati con qualche errore di troppo nel primo da parte armese con mister Squillace che deve riprendere le sue giocatrici in più occasioni un po' disattente. Secondo set giocato decisamente meglio, meno errori portano al pareggio 1-1. Terzo set a favore del Sanremo che imbriglia le armesi in un secco 25-14. Quarto set con orgoglio e tenacia viene vinto ai vantaggi dalle ragazze armesi portando la partita al tie-break. Qui il 15-11 non lascia scampo al Sanremo che esce sconfitto per 3-2. In classifica ora il Volley Arma Taggia si trova in seconda posizione con 7 punti.



Queste le ragazze scese in campo oggi: Cabrini Elisa, Caporusso Selvaggia Catroppa Camilla, Catroppa Sofia, Conte Marta, Leuzzi Anna, Longoni Sofia, Palombo Ambra, Sannino Greta, Stanghellini Sara, Visconti Emma.