Imperia calcio, al Borgosesia basta una rete a inizio partita: al 'Comunale' finisce 1-0 ma i neroazzurri sbagliano un penalty

L’ Imperia torna da Borgosesia con la seconda sconfitta - per 1-0 - dell' era Soda. A decidere la partita, a favore dei biancogranata è stata Frana con un gol ad inizio partita; tante le occasioni per i piemontesi ma l’Imperia, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Fazio intorno all’ora di gioco, era sempre rimasta in partita fallendo anche un rigore – procurato da Giglio –con l’attaccante Rosati.

I neroazzurri tornano a soffrire in classifica complici le vittorie di Fossano e Lavagnese. Mister Soda avrà finalmente una intera settimana per lavorare con il gruppo, in vista della difficile trasferta di Varese. L’allenatore dovrà valutare le condizioni di Petti, uscito malconcio nel match odierno, oltre a quelle di Coppola e Montanari; torneranno a disposizione Virga e Colantonio di rientro dalle rispettive squalifiche.

La cronaca:

Primo tempo

1' Iniziata al Comunale

5' Borgosesia subito in vantaggio con Frana che allarga il piattone e batte Caruso dopo una respinta corta della difesa. 1 a 0

8' Caruso respinge una conclusione di Gaddini

9' Rosati prova la conclusione da fuori, Martimbianco devia in angolo

15' Castaldo prova di testa su un cross di Canovi, palla a lato

19' Gaddini con la punizione dalla distanza, Caruso devia

21' Break di Giglio che recupera un pallone al limite e serve Cassata con i giri giusti, Gilli fa una gran parata e la allunga in corner

27' Gran cross di Rosati dal fondo per Minasso che solo a centro area non riesce a schiacciarla in porta

34' Giallo a Fazio che in scivolata stende Gaddini

37' Ancora il 7 di casa che calcia da fuori, palla di poco a lato della porta imperiese

39' Cassata si invola e prova il tiro da posizione defilata, facile per Gilli

42' Ammonito anche Mara che ferma con una trattenuta una possibile ripartenza di casa

43' Ancora Gaddini con una conclusione sull'esterno della rete dall'illusione del raddoppio

44' Gran chiusura di Petti su Rancati a tu per tu con Caruso

45' Finisce così la prima frazione, Imperia sotto 1 a 0 a Borgosesia

Secondo tempo

1' Via alla ripresa con gli stessi 22 in campo

11' Gaddini, ancora lui, si accentra e calcia palla alta non di molto

12' Rosati! Bella giocata del 10 neroazzurro che se ne va via e calcia, palla fuori non di molto

13' Espulso Fazio, fallo a centrocampo su Picozzi. Imperia sotto e in 10 uomini

16' Fuori Minasso dentro Deiana

18' Contrasto aereo tra Martimbianco e Giglio, per l'arbitro è rigore

20' Gilli para il rigore a Rosati deviando con i piedi

22' Fuori Latini dentro Eordea

25' Espulso mister Lunardon per qualche parola di troppo nei confronti del direttore di gara

27' Fuori Cassata dentro Lupoli

30' Palla dentro proprio per Lupoli che in spaccata non riesce a dare forza

31' Ammonito Iannacone, fallo su Losasso

32' In Barbetta e Salvestroni, out Rancati e Farinelli

33' Ammonito Lupoli

39' Fuori Zazzi dentro Colombo

40' Pallaccia persa in uscita dall'Imperia, Caruso salva su Eordea

41' Fuori Petti dolorante, dentro Carletti

43' Ultimo cambio Borgosesia, fuori Carrara dentro Monteleone

45' Rosati prova un dribbling di troppo in area, palla in angolo, cinque di recupero

47' Giallo a Salvestroni, trattenuta su Lupoli

50' Finisce così l'Imperia esce battuta dal Comunale di Borgosesia, decide un gol di Frana dopo cinque di gioco. Espulso Fazio a inizio ripresa, Rosati si fa parare un rigore