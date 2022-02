Approvata proposta di legge regionale di iniziativa popolare per una Liguria Amica dei Bambini e Libera dalla Plastica

Il Consiglio Regionale della Liguria ha deliberato la ‘Dichiarazione di Ammissibilità’ della proposta di legge regionale di iniziativa popolare per una ‘Liguria Amica dei Bambini e Libera dalla plastica’ proposta dall’UNICEF della provincia di Imperia.

“Grazie di cuore a chi si è battuto con amore per raggiungere l'obbiettivo, ai volontari che si sono mobilitati ovunque, nelle piazze, con i banchetti – spiega il del Presidente del Comitato Provinciale Imperia per l'Unicef Dott. Salvatore Di Giovanni -. Nonostante la pandemia, alcuni consigli comunali dei ragazzi si sono posti all’avanguardia per sensibilizzare e raccogliere le firme, le biblioteche che si sono rivelate veri e propri punti sul territorio. All’entusiasmo si sono aggiunti tanti Comuni con i loro Consigli comunali che hanno approvato il nostro testo, a partire da quello del Capoluogo Ligure.

In sintesi, un movimento d’opinione per esigere il rispetto della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che ha visto mobilitarsi tanti ragazzi con i genitori nelle piazze della Liguria e soprattutto le scuole che hanno aperto un dibattito sui danni da plastica in mare. Con questo movimento entusiasmante che si è creato e con gli obiettivi che ci attendono per svolgere il ruolo che ci assegna la proposta di legge nelle diverse province liguri”.



(nelle foto in basso alcuni amministratori locali alla firma)