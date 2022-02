Sanremo: da martedì prossimo inaugurazione mostra sulle vicende dei 432 deportati del 'Trasporto 81'

Da martedì 22 al 6 marzo, nelle sale del Museo Civico in piazza Nota a Sanremo, si terrà una mostra a cura di ANED/ANPI 'In treno con Teresio' che ricostruisce le vicende dei 432 deportati del 'Trasporto 81', il lungo convoglio di carri merci stipati di prigionieri partito da Bolzano il 5 settembre 1944 e arrivato due giorni dopo al lager di Flossenbürg in Alta Baviera.