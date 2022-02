Festival di Sanremo: Amadeus ospite da Fazio, irrompe Fiorello al telefono “Ha già detto di sì per l’anno prossimo”

A due settimane dalla chiusura del 72° Festival di Sanremo tiene costantemente banco la domanda clou: Amadeus condurrà anche l’edizione 2023?



Tutto lascia ipotizzare un ‘sì’, ma dell’ufficialità al momento non c’è traccia. Amadeus è stato ospite questa sera da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa?’ e, come prevedibile, l’argomento è stato toccato senza troppi giri di parole.



A sparigliare le carte, come da tradizione, è stato Fiorello, chiamato in diretta da Amadeus: “Ha già detto di sì per il Festival, anche per il quarto e il quinto”. “Lo fa apposta, vuol dire che viene” ha ribattuto Amadeus.



Il conduttore e direttore artistico del Festival ha poi ribadito l’emozione per il ritorno del pubblico all’Ariston e per una città finalmente viva dopo l’edizione silenziata del 2020 quando, come ha detto Amadeus, “Sanremo sembrava una città abbandonata”.