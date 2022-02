Imperia, getta i rifiuti nel torrente Caramagna e va via: donna incastrata dalla telecamera multa di 450 euro (foto)

Incastrata dalla telecamera di sorveglianza installata dal Comune incivile intenta scaricare un sacchetto di spazzatura nel torrente Caramagna all’altezza di via Nino Siccardi.

Si tratta di una donna imperiese individuata grazie al numero di targa dell’autovettura: le sarà applicata una ammenda di 450 euro. Soddisfatto l’assessore alla Sicurezza Antonio Gagliano: “Stiamo monitorando tutta la città grazie alle telecamere e allo sforzo dei vigili ambientali che ringrazio. Una attività che sta dando i suoi primi frutti e che prosegue. È giusto che gli incivili paghino, non solo per il danno ambientale che creano ma anche per un senso di giustizia nei confronti di tutti quei cittadini che si comportano correttamente, applicando il loro tempo per fare una corretta raccolta differenziata”