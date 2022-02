Coronavirus: numeri stazionari con un nuovo calo di contagi, scendono anche i ricoveri in provincia

Cresce leggermente il tasso di positività ma continuano a scendere i nuovi contagiati, sia in Liguria che nella nostra provincia.

Sono infatti 983 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 8.007 tamponi effettuati (2.397 molecolari e 5.610 antigenici rapidi), uno ogni 8,14 pari al 12,27%.

Nella nostra provincia sono stati 160 i nuovi contagi, rispetto ai 158 di Savona, i 492 di Genova e i 166 di Spezia. Oggi registriamo anche un lieve calo degli ospedalizzati e due morti, entrambi nello spezzino.