Sanremo: importante accordo con la Camera di Commercio a Nizza per la promozione turistica della città

Da oggi anche la città di Sanremo verrà promossa in Franca dalla Camera di Commercio italiana a Nizza. Si tratta del secondo comune della nostra provincia (dopo Imperia), che promuoverà il proprio territorio ai turisti francesi, oltre ad altri 20, tra Liguria e Piemonte.

L’incontro con i responsabili della Camera di Commercio italiana che ha sede a Nizza, è stato svolto dell’Assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi, che ha firmato il protocollo per la promozione del territorio matuziano. L’incontro si è svolto giovedì scorso in Comune a Sanremo, per una partnership che prevede una serie di eventi, il primo dei quali a fine marzo.

Saranno organizzati incontri con gli operatori turistici, grazie ai quali la città dei fiori verrà ulteriormente promossa verso quei flussi che, tra l’altro, negli ultimi due anni sono diventati molto importanti per l’economia di tutto il ponente ligure. Si tratta, infatti, di potenziali clienti non particolarmente lontani e che, solitamente, prediligono lo spostamento breve e in auto, piuttosto che luoghi lontani, raggiungibili solo in aereo.

Con Sanremo, sono circa una ventina i comuni della Liguria e del Piemonte che hanno aderito al protocollo di diffusione del proprio prodotto al mercato francese mentre, nella nostra provincia c’era già Imperia.

“Si tratta di un accordo interessante – ha detto l’Assessore Giuseppe Faraldi – perché il turista francese è tornato centrale per la nostra economia. Una volta era il turista del martedì e del sabato per il mercato mentre oggi vengono da noi per la ciclabile, per l’enogastronomia e per lo shopping in generale”.