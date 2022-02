Ospedaletti: il Comune affitta per 18 anni il 'Petit Royal' ma si riserva la possibilità di venderlo

Il Comune di Ospedaletti ha aggiudicato alla ‘Petit Royal St. Michel’ la procedura aperta per la locazione dell'omonimo immobile comunale ad uso albergo, per nove anni più altri nove, alle condizioni del bando.

Quella della ‘Petit Royal St. Michel’ è stata l'offerta economicamente più vantaggiosa, totalizzando un punteggio complessivo per l'offerta tecnica pari a 41,66 ed un punteggio complessivo per l’offerta economica pari a 15.66 per un totale di 57.32.

Sulla base dell'offerta economica, l'importo del canone annuo sarà di 40.400 euro e, la durata della locazione, terminerà il 31 dicembre 2030, con eventuale rinnovo tacito fino al 31 dicembre 2039, quando non saranno possibili ulteriori rinnovi taciti.

Il Comune di Ospedaletti si è comunque riservato la facoltà di vendita dell'immobile in qualsiasi momento, salva la prelazione dell’affittuario.