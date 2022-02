Nuovi codici per l'accesso ai Pronto Soccorso: il Primario di Sanremo "Lavoro ben fatto ma va applicato interamente"

“Quando finiremo di leccarci le ferite della quarta ondata Covid cercheremo di mettere in atto tutte le modifiche che sono previste dalla riforma, dall’accordo Stato-Regioni”.

Sono le parole del Primario del Pronto Soccorso dell’ospedale di Sanremo, Giancarlo Abregal, in relazione al nuovo sistema di colori per l’accettazione dei pazienti nei punti di prima urgenza che, nella nostra regione, dovrebbe scattare il 1° marzo.

“Una delle grandi problematiche che andremo ad affrontare – prosegue Abregal - sarà quella della parte informatica, perché c’è tutta una informazione e formazione del personale da fare. Inizieremo, ma non mi aspetto che il primo marzo alle 00.01 sia già tutto a posto anche perché dietro c’è tutto un cambiamento organizzativo che passa attraverso la codifica dell’osservazione breve intensiva o ciò che deve essere fatto per evitare il sovraffollamento. C’è quindi tanto da fare non solo, di certo, il cambio del codice colori”.

Secondo il Primario del ‘Pronto’ sanremese se la riforma viene applicata nella sua interezza, ci sarà un riscontro assolutamente positivo: “Ma va applicata interamente, perché il lavoro è stato fatto molto bene, ma come sempre tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Le linee di indirizzo (scaricabili sotto) sono molto esaustive e hanno compreso gli aspetti più critici. Questo cambio, però, prevede una iniezione importante di personale, soprattutto tra i medici”.

A Sanremo ne mancherebbero almeno 7, anche se al momento l’Asl si è affidata ad alcuni medici che sono stati messi in servizio grazie a un accordo con la cooperativa. I nuovi codici prevedono tre pacchetti: quello del ‘triage’ sui codici veri e propri, quello sull’osservazione ‘breve intensiva’ che codifica la degenza e uno sul sovraffollamento che si occupa degli interventi da mettere in atto per ridurre al massimo i tempi di attesa e di permanenza.

Sarà possibile una suddivisione più ampia dei codici di priorità precedenti. Passando a cinque si avrà la possibilità far cadere nei nuovi colori le persone più deboli: “A parità di parametri vitali, si potranno far accedere le persone più anziane, quelle con maggiori problemi o portatori di handicap. Il tutto rimanendo codificato e senza timore di smentite o lamentele”.

Il Dottor Abregal, sul futuro nuovo sistema di codici è preoccupato solo del fatto che la riforma non venga realizzata nella sua piena interezza: “C’è un’esigenza infatti di risorse tecnologiche e soprattutto umane e se non si hanno tutto rimane una cattedrale nel deserto. Sono molto soddisfatto della riforma, ma speriamo solo di avere le risorse adeguata per realizzarla”.