Inaugurato ieri a Taggia il nuovo show room Corradini: tradizione e innovazione per pensare alla propria casa (Foto e Video)

Un cambiamento di rotta senza dimenticare le origini e con tre generazioni presenti. Questo, in estrema sintesi, l’evento che si è svolto ieri al parco commerciale di Taggia, dove ha aperto lo show room ‘Corradini’, che ha avuto come tema ‘La casa non è un dramma’.

Tra ‘sorprese teatrali’ e momenti dedicati agli invitati istituzionali, ai media e alle famiglie, il team di ‘Corradini Home Solutions’ ha ieri aperto la sua nuova ‘casa’ che sarà dedicata ai clienti ma anche ai professionisti del settore. Non è mancato anche qualche momento emozionante, ieri pomeriggio per la famiglia Corradini che, attorniata da amici, parenti, dipendenti e professionisti della zona, hanno vissuto un pomeriggio davvero speciale.

Taglio del nastro di fronte alle autorità cittadine (presente il vice Sindaco Espedito Longobardi e il Consigliere regionale Chiara Cerri) e poi via a far visita allo show room che non vuole essere solo un luogo dove proporre e vendere dei prodotti, ma anche uno spazio dedicato ai professionisti, che potranno utilizzare alcune delle sale per ospitare i clienti e offrire loro un servizio a 360 gradi.

La prima campagna di comunicazione crea un parallelismo tra la casa e il teatro perché entrambi partono da un progetto: la creazione di un dialogo tra l’uomo e lo spazio. La casa è il nostro piccolo teatro personale, un palcoscenico che ci accoglie, ci rappresenta e permette di esprimerci. Al contempo, il teatro indaga la vita, mostrandoci un palcoscenico di realtà fittizia. La casa è il luogo principale dove gli atti della nostra vita trovano rinnovati svolgimenti. Noi siamo i protagonisti di questo spettacolo che ogni giorno ci accoglie con forme e colori, angoli e superfici.

Corradini pone l’attenzione alla ricerca degli elementi che compongono la scena, mentre è cresciuta in parallelo la necessità di un coordinamento guidato da una regia di stile e ricerca. Il concetto è di pensare al nuovo showroom come il teatro di una nuova famiglia: che trattiene l’essenza fatta di dedizione, impegno e determinazione tramandata intatta di generazione in generazione, e la orienta di giorno in giorno, attraverso ogni sua persona, a rinnovarsi in meglio.

Dopo l’inaugurazione di ieri, il team Corradini ha già organizzato per venerdì prossimo un evento per gli architetti e i professionisti della zona, che dovranno registrarsi prima sul portale www.show.corradinihome.it. Il negozio verrà presentato tra chiacchiere, incontri e scoperte ma sarà a numero chiuso, in ottemperanza alle limitazioni per il contenimento del Covid.

“Come famiglia e come brand – ci hanno detto dal team Corradini - crediamo che ogni giorno ci sia un nuovo modo di vedere le cose: perché crediamo che la cultura del progetto e il dialogo per renderlo utile alle persone, aiuti a vivere meglio”.

Nel team troviamo Nonno Savio: la determinazione, Alberto: l’impegno, Fabio: l’empatia, Sara: il dinamismo. Paola: la dedizione. Determinazione, impegno, empatia, dinamismo, dedizione per noi Corradini non sono solo parole: sono la sostanza su cui abbiamo costruito il progetto del nuovo show room come emblema di una azienda fatta di connessioni, legami, ma anche di dialogo con i propri partner e con professionisti, imprese e privati che ogni giorno decidono da più di cinquant’anni di darci fiducia.

La vera e propria firma di famiglia attende clienti e professionisti nel nostro nuovo show room, uno spazio di 2.500 mq che raccorda al meglio tradizione e innovazione, nel solco di una storia fatta di continue evoluzioni spinte dal coraggio e dalla determinazione proprie di chi l’ha fondata. Un’evoluzione che non limita solo all’estensione dell’offerta, ma che traccia anche un nuovo modo di porsi sul mercato, affermando e proponendo una nuova identità di marca e una pluralità di servizi tali da porsi come unico interlocutore competente per un pubblico di professionisti, imprese e privati.

Il nuovo showroom non è solo uno spazio, ma un luogo che guarda lontano: “Un palcoscenico che intende accogliere e promuovere progetti di casa, di vita, di lavoro e di futuro. Per questo affianca all’area espositiva dedicata a idee e soluzioni per l’arredamento, una zona Coworking aperta a Architetti, Designer, Produttori, e una Sala Conferenze per presentazioni, workshop, corsi ed eventi. 2.500 mq di esposizione. All’interno ben 43 brand di eccellenza, 3 lingue parlate, 50 anni di esperienza sul territorio, non solo sono numeri: sono l’essenza di un servizio di qualità, di una famiglia e di una azienda che si sono trasformate nel tempo in meglio, di una storia di successo capace di guardare sempre avanti forte delle sue radici che si intrecciano, solide e profonde, con il cuore del territorio. Radici che diventano oggi ali leggere, flessibili, reattive: idee innovative e soluzioni sartoriali, partnership con brand di assoluta qualità e servizi completi per la casa con un solo desiderio: poter diventare ogni giorno di più punto di riferimento nel settore per tutte le diverse tipologie di clienti”.

Il progetto è ispirato ad una nuova idea di essere e di fare insieme, che esalta all’interno di uno spazio accogliente, dotato di tutti i servizi e le risorse necessari ad orientare il cliente, la vocazione che ha sempre rappresentato una famiglia e i suoi valori. “Ci piace – termina il team - pensare al nuovo showroom come il teatro di una nuova famiglia: che trattiene l’essenza fatta di dedizione, impegno e determinazione tramandata intatta di generazione in generazione, e la orienta di giorno in giorno, attraverso ogni sua persona, a rinnovarsi in meglio”.