‘Giornata mondiale delle balene’, Confesercenti Imperia: "Abbiamo un patrimonio da valorizzare!"

Nella ‘Giornata mondiale delle balene’ Confesercenti Imperia invia una riflessione su come potrebbe portare beneficio al turismo della nostra provincia la valorizzazione di un patrimonio naturale che si colloca nel tratto di mare tra Sardegna, Toscana, Liguria, Principato di Monaco e Francia.

“Che meravigliose creature le balene, animali della famiglia dei cetacei con una intelligenza straordinaria. Sono mammiferi, respirano l’aria come noi e vivono in acqua. Oggi è la loro ricorrenza della giornata mondiale, nata nel 1980 in un’isola hawaiana.

Ma anche il nostro territorio ha diritto di festeggiare, essendo uno dei posti migliori per il whale-watching, essendo all’interno del Santuario di Pelagos, la prima area protetta internazionale del Mediterraneo per la tutela dell’ambiente marino. Particolari caratteristiche chimico-fisiche indotte dalla morfologia e dalla circolazione delle acque rendono il tratto di mare tra Sardegna, Toscana, Liguria, Principato di Monaco e Francia una delle zone più ricche di vita, un’area ove garantire uno stato di conservazione favorevole dei mammiferi marini, proteggendoli, insieme al loro habitat, dagli impatti negativi diretti o indiretti delle attività umane. Uno degli ambienti pelagici più produttivi e ricchi di vita del Mediterraneo, grazie alla peculiare orografia della costa. Un patrimonio naturale e di protezione che deve essere maggiormente valorizzato, oltre che conservato.

Confesercenti crede che si debba creare un ‘prodotto turistico’ della Provincia di Imperia, con dietro una organizzazione imprenditoriale capace di spronare il nostro tessuto economico ad amare il Santuario di Pelagos, di far esplodere il Whale Watching come turismo accessibile e sostenibile. Si potrebbe coinvolgere la nuova DMO della Camera di Commercio o Amaie con il Parco Costiero Ciclabile, insieme alle associazioni di categoria, destinando una quota della tassa di soggiorno dei comuni costieri per creazione di progetti turistici professionali, per promo commercializzazione di un bene naturale, di una ricchezza unica. Sino ad oggi i tentativi eseguiti hanno portato pochi benefici alle comunità, manca una visione più ampia, serve un coinvolgimento della rete dell’accoglienza e del commercio.

Confesercenti nei prossimi giorni chiederà di scoprire nuovi fronti, nuove alleanze, trovare nuove opportunità”.