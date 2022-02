Da MES a Museo di Triora: ecco in anteprima il nuovo polo culturale di Palazzo Stella, l'apertura ad aprile (foto)

Il Museo Etnostorico della Stregoneria (MES) di Triora è pronto a fare un passo verso il futuro diventando Museo di Triora. Nei giorni scorsi è passata dal consiglio comunale l'approvazione del nuovo statuto che sancisce l'inizio del nuovo corso di palazzo Stella e dello spazio espositivo che ospita al suo interno.

Il Museo riaprirà a breve, la prima data prevista è il 16 aprile, dopo due anni di stop, lavori e miglioramenti vari. Una veste completamente rinnovata che mostra un importante cambiamento a partire dall'ingresso spostato in piazza Beato Tommaso Reggio, nel cuore del paese. All'interno saranno operativi nuovi spazi museali, laboratori, la sala per le conferenze e molto altro.

"L'obiettivo? E' sicuramente di tenere aperto 365 giorni all'anno. - ci racconta Giovanni Nicosia, vicesindaco e assessore che ha delega al Museo e principale responsabile del progetto - Per raggiungere questo traguardo abbiamo fatto questo importante passo per strutturare la nostra nuova realtà museale che non rimarrà vincolata ai soli confini fisici del palazzo ma che vogliamo si espanda a tutto il paese. L'idea alla base del progetto è di fare di Triora un museo diffuso".

"In effetti, la nostra fortuna è proprio questa: chi arriva in paese già oggi entra in uno spazio espositivo a cielo aperto, grazie a palazzi, portali in ardesia, chiese, fontane e monumenti. Tanti elementi che raccontano Triora e la sua storia. Agli aspetti artistico e architettonici si unisce poi tutto il patrimonio demoantropologico che richiama il concetto di comunità. Quindi abbiamo dato vita al Museo di Triora che avrà come sede Palazzo Stella con l'obiettivo di farne anche il punto di partenza per i percorsi che porteranno i visitatori alla scoperta del borgo, della sua storia e degli aspetti folkloristici che l'hanno reso famoso in tutto il mondo".

Il MES, fin dalla sua apertura ha faticato non poco con una gestione poco efficace e una proposta non colta pienamente. Oggi l'amministrazione comunale punta alla riscoperta e valorizzazione di questo bene. "Volevamo formalizzare in modo moderno la gestione del patrimonio culturale. - analizza Nicosia - Il Museo di Triora, sarà in tutto e per tutto una istituzione, sempre legata al Comune ma con un suo statuto, una governance, collaborazioni e servizi. Questo perchè bisognava affrontare in modo responsabile la realtà dettando linee guida che fossero chiare, per garantire una sostenibilità economica al Museo e quindi farlo essere non solo una risorsa ma un perno intorno a cui far muovere la nostra offerta turistico culturale. Inoltre questo passaggio ci apre la porta ad ulteriori opportunità per affrontare progettazioni ed avere accesso a bandi. Penso ad esempio a un tema di attualità come il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".

In 20 anni Palazzo Stella ha subito importantissimi interventi dalla ristrutturazione in quattro lotti per renderlo accessibile, fino alla inaugurazione delle prime sale del MES, il 10 dicembre 2016. A distanza di 5 anni da quel giorno anche gli ultimi spazi fino ad ora inutilizzati troveranno una loro funzione.

"Riapriremo con 3 nuove sale dedicate ai bambini. - annuncia Giovanni Nicosia - Abbiamo voluto ampliare l'offerta andando a captare l'interesse di nuove tipologie di visitatori, famiglie e scolaresche, seguendo la linea tracciata da molte illustri realtà museali italiane e del Nord Europa. Avremo una sala dedicata all'alchimia dove i bimbi con semplici esperimenti scopriranno che quella che può sembrare magia in realtà è scienza. Ci sarà una sala dedicata alla natura: abbiamo posizionato dei binocoli con cui osservare gli uccelli presenti sul nostro territorio, posizionati su un albero; ci sarà una sezione dedicata agli esperimenti per conoscere il ciclo vitale degli insetti e infine una parte per stimolare la conoscenza attraverso il tatto grazie alla presenza di teschi di animali e palchi. L'ultima sala sarà invece ispirata alla tradizione, ci saranno elementi che richiamano alle bocce quadre e inoltre metteremo a disposizione anche dei costumi ispirati alla storia e alla cultura locali con cui i bambini potranno divertirsi facendo delle scenette. Le nuove sale si integrano con quelli che erano i primi spazi del MES che offrono un approccio storico scientifico specifico sulla stregoneria".

I lavori hanno interessato anche altri aspetti dell'esperienza del nuovo Museo di Triora. Infatti sono state installate telecamere di videosorveglianza, il riscaldamento sarà attivo in tutti gli spazi e la sala delle conferenze sarà pienamente operativa con un nuovo sistema di telecomunicazione proprio per aprirsi anche a proposte congressuali con la possibilità anche di collegare persone non in presenza. "L'idea è di rendere in generale l'esperienza del Museo autonoma. A partire dalla possibilità di prenotarsi un biglietto online o all'uso della biglietteria automatica sul posto. Poi, su ogni piano ci saranno anche dei totem informativi multilingua per guidare i visitatori nei vari spazi che saranno inclusivi, per tutti, anche per persone portatrici di handicap. Inoltre avremo anche diversi schermi dove trasmetteremo filmati che mostreranno Triora e la racconteranno attraverso interviste e non solo. Contiamo anche di inserire attività organizzate, quindi visite guidate e attività laboratoriali proprio perchè ci rivolgiamo alle scuole liguri ma anche extra regione".