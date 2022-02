A Ponente il bus si prende 'a occhio': mancano gli orari RT alle fermate del bus, passeggeri disorientati

Sono molte le lamentele dei cittadini del ponente ligure, per la mancata esposizione degli orari delle corse di RT alla fermata dei bus. In effetti sul luogo di sosta, dove appare il cartello e dove i pendolari attendono, nessun orario è presente e questo causa il disorientamento dei viaggiatori in attesa, come ad esempio accade alla fermata di via Cavour a Ventimiglia , all'angolo con via Firenze, in pieno centro città.

Situazione del tutto simile anche in altri comuni del ponente in cui si effettua il trasporto pubblico, come a Bordighera, città in cui l'amministrazione ha richiesto alla società un incremento delle corse e la risoluzione del problema delle tabelle con gli orari e quindi il loro aggiornamento.



Il prospetto delle corse è reperibile online, va detto, ma non tutti sono muniti di smartphone da cui poter ricavare le informazioni utili. Non poter essere a conoscenza degli orari precisi genera confusione e malcontento fra gli utilizzatori del servizio. I cittadini si chiedono quando verranno nuovamente affissi gli orari dei bus. Per ora la situazione resta immobile, alla fermata appunto, in attesa di ripartire.