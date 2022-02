Quando i Liguri passarono sotto il dominio di Roma. Il racconto di Pierluigi Casalino

I Liguri Alpini già da molto tempo prima della conquista romana della Liguria erano organizzati in gruppi etnico-politici corrispondenti a ciascuna delle tre grandi unità geografiche che abbiamo descritto. Attorno ad Albenga (Albium Ingaunum) gli Ingauni, di cui essa era la capitale, estesi da Finale sino a Taggia e a Sanremo; tra Sanremo e Monaco gli Intemelii, con al centro Albium Intemelium, Ventimiglia estesi su uno spazio assai minore; dalla Turbia all'Esterello, e sino alle sorgenti del Varo,un gruppo etnico strettamente affine ai precedenti, il cui ceppo unico è definito dall'unico nome di Ligures Capillati e cioè i Vediantii intorno a Nizza,i Nerusi intorno a Vaenza, gli Oxybii intorno ad Antibo, i Deciates nella regione di Canna, e nell'interno, in zone imprecisate, i Velauni, gli Eguituri, i Nemeturi, gli Oratelli,gli Ectinii (valle della Tinea), forse i Triulati e i Gallitae.



Albenga, Ventimiglia e Nizza, sorte allo sbocco delle principali valli di ciascun bacino, furono centri primigenii di ciascun gruppo etnico ed intorno ad esse in quella lontana età una prima embrionale organizzazione politico- amministrativa cominciò a formarsi, evolvendosi lentamente secondo le direttrici e gli impulsi naturali della geografia. Un più vasto concetto di unità etnica e nazionale ligure fu già allora creato e cementato da una circostanza storica non trascurabile: i Ligures Alpini, del versante meridionale delle Alpi, erano un blocco compatto di resistenza alla spinta offensiva dei Celti, che, permeata gradualmente verso la Provenza nel IV-III secolo a.C., avevano trovato un ostacolo insormontabile nei Liguri del bacino del Varo. Alla barriera montuosa che dall'Enciastraia scende all'Esterello la spinta espansiva dei Celti era stata completamente arrestata, e il più antico ceppo ligure aveva potuto mantenersi puro ed indipendente.



Questo è il primo dato di fatto che ne ha orientato il destino storico verso la Liguria e, naturalmente, verso l'Italia. Dopo fiera resistenza, venne poi Roma, infatti, a dare una nuova vita civile e una superiore organizzazione politica alla Liguria, e quella embrionale unità dei Liguri pre-romani fu non solo mantenuta, ma potenziata e trasformata in una forza vitale e propulsiva per l'avvenire della regione e dell'Italia intera.





Pierluigi Casalino