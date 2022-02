Pallacanestro: sconfitta esterna nonostante una buona gara per il Basket Club Ospedaletti

Fortitudo Savona-Bc Ospedaletti 75-62 (23-9, 40-32, 55-43)

Fortitudo: Rollo 18, Damonte 14, Santi 14, Nezosi 12, De Marzi 6, Vaira 5, Raffa 2, Montemurro 2, Ghiga 2 Erva. All. Alessi.

Bc Ospedaletti: Zunino 20, Cruz Salas 20, Bonino 7, Formica 7, Fiore 4, Vivo 3, Bonomo 1, Paganini, Pesante. All. Archimede; Ass. Lupi.

Il Bc Ospedaletti perde a Savona, pur con qualche attenuante, come l'indisponibilità di Vallefuoco e la squalifica di Blasetta. I ragazzi di Archimede subiscono un break iniziale di 16-0, una botta tremenda che avrebbe messo ko qualsiasi squadra.

Ma, con pazienza e tanta grinta cominciano a rimontare: primo quarto sotto di 14, poi la zona e percentuali migliori portano anche al meno 5 ma la stanchezza per lo sforzo profuso non dà quel colpo d'ala che avrebbe permesso di riprendere e mettere la freccia per superare i savonesi, davvero una bella squadra.

Coach Archimede commenta così: “Complimenti agli avversari ed agli arbitri, un gran bel match che abbiamo interpretato bene dopo una partenza terribile, complice il poco tempo per riscaldarci, ma si sa nelle partite infrasettimanali gli impegni di lavoro impediscono di partire al tempo giusto. I ragazzi pero hanno dimostrato di potersela giocare con tutti".