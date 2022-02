Imperia ha tifato Senegal ed i suoi video sono virali, così la star del web Lorenzo Tesserini è arrivato alla famosa tv TFM (video)

Anche Imperia ha esultato per la recente vittoria in Coppa d'Africa del Senegal. Il 'portabandiera' è Lorenzo Tesserini, ciantafurche di nascita, che con i suoi video ha spopolato sul web diventando una vera e propria star a Dakar e dintorni. Tanto da attirare l'attenzione della TFM, una delle principali emittenti tv nazionali ed il cui proprietario è il famoso cantante Youssou N'Dour (autore del successo '7 seconds'), che ha realizzato più servizi su Lorenzo.

Nel mondo reale, Lorenzo è un rinomato pizzaiolo mentre in quello virtuale, dove si fa chiamare 'Lorenzo Italia', è conosciuto principalmente per i suoi video sullo sport, sulla cultura e sulla musica senegalese. Il suo profilo conta oltre 50.000 followers e durante la Coppa d'Africa, poi vinta da Koulibaly e compagni, ha dedicato alcuni canti ai giocatori che poi hanno fatto il giro di smartphone e pc del paese.

In particolare, il video per il forte attaccante Sadio Manè è stato ricondiviso oltre 7000 volte raggiungendo 186.000 visualizzazioni, soltanto sul profilo di Lorenzo. Per rendere l'idea, la pagina del Comune di Imperia è seguita da poco meno di 9000 persone oppure il video dell'ultimo celebrato acquisto della Juventus, Dusan Vlahovic, ha ricevuto 6400 condivisioni sul profilo bianconero.

Dalla preparazione del thè, ai canti tradizionali passando per le dirette sullo sport locale, quella di 'Lorenzo Italia' è finestra sul mondo senegalese, aperta curiosamente nel 2002 tra le bancarelle della Fiera di San Giovanni, ad Oneglia. E che, oggi, ha spalancato per ImperiaNews.