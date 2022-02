Calcio, Eccellenza. Per l'Ospedaletti ultima gara della regular season contro la Genova Calcio, Maiano: “Fondamentale non perdere il ritmo partita”

Testa già ai playout? In parte sì, ma mister Christian Maiano non vuole distrazioni. Domani al ‘Ciccio Ozenda’ arriva una Genova Calcio ancora in lotta per la vetta della classifica, un test importante per gli orange in vista del mini campionato che varrà la salvezza.

Gli orange vogliono proseguire nella striscia positiva che li vede imbattuti da tre giornate con 7 punti all’attivo in 270 minuti.

Per il match di domani gli orange dovranno fare i conti con diverse assenze in difesa: non saranno della partita gli squalificati Negro e Fici oltre all’indisponibile Alberti.

