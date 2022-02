Calcio: domani l'Imperia in trasferta a Borgosesia, ecco i 20 giocatori convocati da Antonio Soda

Sono 20 gli uomini convocati da Antonio Soda per la gara in programma domani, alle ore 14.30, allo stadio Comunale di Borgosesia per l'Imperia.

Ancora out per squalifica Colantonio e Virga, rientra invece capitan Giglio. Sul fronte infortuni buone notizie per Castaldo mentre rimangono indisponibili: Bova, Montanari e Cappelluzzo ai quali si aggiunge Coppola uscito dolorante dalla gara contro l'Asti.

Questa la lista completa: Canovi, Carletti, Caruso, Cassata, Castaldo, Cefariello, Deiana, Fatnassi, Fazio, Foti, Giglio, Losasso, Lupoli, Mara, Minasso, Petti, Pillon, Rosati, Panaino, Morchio.