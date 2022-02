Agricoltura: Piana “Ok al bando da 500mila euro per la promozione dei nostri prodotti”

E’ stato approvato dalla giunta regionale, su proposta del vice presidente e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, il nuovo bando del Programma di sviluppo rurale (PSR) dedicato alle attività di informazione e promozione sui prodotti coperti da un regime di qualità o di certificazione.

“Il bando della sottomisura M 03.02 – spiega il vice presidente Piana - ha una dotazione di 500 mila euro per il 2022 con i quali sono finanziabili i progetti delle associazioni di produttori su tutto il territorio della Liguria che puntino alla promozione delle nostre eccellenze. Le domande si apriranno su due sessioni: la prima dal 28 febbraio al 15 aprile, mentre la seconda dal 31 agosto al 14 ottobre. Si potranno sostenere ad esempio manifestazioni, concorsi, campagne di valorizzazione o di informazione nelle scuole, missioni di operatori commerciali per rafforzare il valore aggiunto dei prodotti agroalimentari rivolgendosi a pubblici diversi”.

La spesa massima ammissibile per ciascun progetto è di 100mila euro (oppure in deroga 150mila se sussistono particolari condizioni come piani di carattere internazionale) con sovvenzione a fondo perduto pari al 70% del costo ammissibile.