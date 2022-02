Covid, in provincia di Imperia sono 164 i nuovi casi. Tasso di positività regionale al 9,17 per cento

Sono 1.268 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 13.820 tamponi effettuati di cui 3.213 molecolari e 10.607 antigenici rapidi.

I nuovi casi positivi in provincia di Imperia sono 164, a fronte di 197 in provincia di Savona, 742 in provincia di Genova e 157 a La Spezia. Tasso di positività regionale al 9,17 per cento. Sono 4 i decessi in Liguria. In Asl 1 Imperiese in aumento le sorveglianze attive.

Tamponi processati con test molecolare: 2.257.742 (+3.21)