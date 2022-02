Dal PNRR 2 mln di euro per la Scuola Pastonchi di Arma di Taggia, Conio "Ulteriore tassello per un patrimonio scolastico di qualità e sicuro"

2 milioni di euro per la scuola Pastonchi di Arma di Taggia . Sarà questo l'intervento principale rispetto ai 5 milioni di euro destinati alla provincia di Imperia, per l'edilizia scolastica.

"Con l'ampliamento che a breve partirà - conclude il sindaco Conio - e con la messa in sicurezza del nuovo plesso, la Scuola Pastonchi avrà spazi idonei per i nostri ragazzi per una offerta formativa di livello. Una scuola migliore e una risposta anche alle polemiche estemporanee arrivate negli ultimi giorni dall'opposizione, frutto più di nervosismo da campagna elettorale che da reali motivazioni. Siamo stati criticati per scarsa capacità di recepire finanziamenti, la realtà dei fatti è che oggi parliamo del contributo più importante e significativo assegnato da Regione alla nostra provincia".