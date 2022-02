Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 19 e domenica 20 febbraio, in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 19 FEBBRAIO



SANREMO

10.00. ‘Io Creo’: mostra monografica su Alfredo Rapetti Mogol a cura di Stemax Eventi. Galleria Palla Blu di via Matteotti 7, fino al 20 febbraio, info 389 9906587



21.00. ‘Il Concerto e la Sinfonia: due forme a confronto’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con la violinista Ksenia Milas. Teatro dell’Opera del Casinò (i dettagli a questo link)

IMPERIA

21.00. Spettacolo teatrale ‘Tu danzavi per me’ messo in scena dalla compagnia Cattivi di cuore (10 euro, minori fina a 5 euro). Teatro del Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, necessario green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e mascherina FFP2, prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 339 626 7110



VENTIMIGLIA

9.00-13.00. Libri in offerta per il sostegno a Emergency con offerte devolute all'ospedale di Kabul nel ricordo di Gino Strada. Iniziativa organizzata dalla Scuola di Pace di Ventimiglia. Gazebo allestito in via della Repubblica

OSPEDALETTI



8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, collezionismo e vintage. Corso Regina Margherita, info 338 7262822 (3° sabato di ogni mese)



SANTO STEFANO A MARE



10.30. Partenza regata della settima edizione del Carnival Race a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio antistante Marina degli Aregai, fino al 20 febbraio (più info)

DIANO MARINA



9.30. 3° Gran Fondo Città di Diano Marina ‘Memorial Goffredo Bonifazio’: gara ciclistica amatoriale di circa 100 km aperta a tutti i tesserati. Partenza e arrivo Piazza Martiri della Libertà (più info)



10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile Under 12 - 14 - 16, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Località Prato Fiorito, fino al 27 febbraio, info 331 9365845



ENTROTERRA



CHIUSAVECCHIA

9.00. Escursione da Sarola ad Olivastri nella Valle Impero accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro (10 euro). Partenza dalla frazione di Sarola, info 340 2440972 (più info)

COSIO D’ARROSCIA

15.00. Inaugurazione mostra dal titolo ‘Io, la Maschera’ con la partecipazione del maestro Mario Cau alla chitarra. Museo delle Erbe, Via della Chiesa 3 (h 15/17), fino al 13 marzo, info 345 5177753

DIANO CASTELLO

21.00. Per la Rassegna di teatro amatoriale, spettacolo dialettale dal titolo ‘Pinocchio nel Paese della Meraviglia’ messo in scena dalla Compagnia ‘A occhi aperti’ di Imperia. Regia di Luisa Vassallo. Teatro Concordia, ingresso a offerta, necessario green pass e mascherina, prenotazioni al 328 3043741 (più info)



FRANCIA

MENTON

9.30. ‘Opéras et Danses’: tutti gli appuntamenti della 88ª Fête du Citron QUI

15.30. 88ª Fête du Citron: Mostra con i Motivi di Agrumi. Jardins Biovès, ingresso libero fino al 27 febbraio (più info)



20.30. ‘La Traviata’: opera di Giuseppe Verdi con l’Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta dal M° Paul-Emmanuel Thomas. Palais de l’Europe (più info)

MONACO

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

20.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, recital di pianoforte con Francesco Piemontesi. In programma: Bach, Lachenmann e Schubert. Auditorium Rainier III (più info)



NICE

14.30. Corso Carnevalesco con la Battaglia dei fiori. Piazza Massena e vie limitrofe (il programma a questo link)



20.30. Carnevale di Nizza 2022: Sfilata dei carri di carnevale illuminata. Piazza Massena (il programma a questo link)





DOMENICA 20 FEBBRAIO

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Realdo alla Bassa di Sanson accompagnati dalla guida Barbara Campanini. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 346 7944194 (più info)

10.00. ‘Io Creo’: ultimo giorno della mostra monografica su Alfredo Rapetti Mogol a cura di Stemax Eventi. Galleria Palla Blu di via Matteotti 7, info 389 9906587

IMPERIA

17.00. Per la Rassegna ‘Giovani talenti’, spettacolo musicale con Giovanni Crisantemi, Gaia Gualini, Federico Foglizzo e Gabriel Sertorio (pianoforte). Musiche di Chopin, Beethoven, Liszt, Schubert, Debussy. Teatro del Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, necessario green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e mascherina FFP2, prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 339 626 7110

TAGGIA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Realdo alla Bassa di Sanson accompagnati dalla guida Barbara Campanini Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo alle ore 8.30 oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 346 7944194 (più info)



SANTO STEFANO A MARE



10.30. Partenza regata della settima edizione del Carnival Race a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio antistante Marina degli Aregai (più info)

DIANO MARINA



10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile Under 12 - 14 - 16, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Località Prato Fiorito, fino al 27 febbraio, info 331 9365845

ENTROTERRA



COSIO D’ARROSCIA

15.00-17.00. Mostra dal titolo ‘Io, la Maschera’ a cura della Pro Loco in collaborazione con l’associazione culturale ‘Situazioni Tribaliglobali’. Museo delle Erbe, Via della Chiesa 3, fino al 13 marzo, info 345 5177753

FRANCIA

MENTON



9.30. ‘Opéras et Danses’: tutti gli appuntamenti della 88ª Fête du Citron QUI

14.30. 88ª Fête du Citron: sfilata dei carri addobbati con gli agrumi. Promenade du Soleil (più info)



MENTON

15.30. 88ª Fête du Citron: Mostra con i Motivi di Agrumi. Jardins Biovès, ingresso libero fino al 27 febbraio (più info)

MONACO

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)



15.00. ‘Werther’ di Jules Massenet con Jean-François Borras, Jean-François Lapointe, Marc Barrard, Reinaldo Macias, Philippe Ermelier, Stéphanie d’Oustrac, Jennifer Courcier, il Coro dei bambini dell'Accademia di Musica Rainier III e l'Orchestra filarmonica di Monte-Carlo, diretto da Henrik Nánási. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

NICE

11.00 & 17.00. ‘Il Veglione - ballo in maschera sul palco’ (due spettacoli): grande festa per grandi e piccini, fino a notte fonda, attraverso la storia di balli, costumi e musica. Opera Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule, ingresso gratuito (più info)

14.30. Corso Carnevalesco con la Parada Nissarda. Piazza Massena e vie limitrofe (il programma a questo link)

