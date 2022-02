Al Concorso nazionale ‘Annalisa Durante’, premiazione per cinque alunne dell’IC Sanremo Centro Levante

Cinque ragazze dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante premiate al Concorso nazionale “Annalisa Durante. La forza rigeneratrice della memoria”.

«Quanta rabbia quando sento dire “Si è trovata nel posto sbagliato, nel momento sbagliato” - racconta l’insegnante Annamaria Mariani che ha accompagnato le ragazze in questo percorso alla scoperta di Annalisa Durante - A quattordici anni non esiste un momento sbagliato: ogni istante è quello giusto per amare, sognare e gioire della propria vita».

«L’immagine di Annalisa è stata una folgorazione, una di quelle storie che ti entrano sotto pelle e non ti lasciano più. - prosegue l’insegnante - L’indifferenza non era una strada percorribile. Ho raccontato la storia alle ragazze e ho lasciato che le emozioni facessero il resto. Non era più possibile dimenticare e non sapevo come fare a rendere vivo il ricordo di una ragazza che ormai era una di loro. Tra le tante iniziative realizzate dalla famiglia, siamo rimasti colpiti dalla donazione degli organi e abbiamo voluto lavorare su quello; ci sembrava il modo migliore per dire che Annalisa vive ancora».