PALLANUOTO, SERIE A2 MASCHILE: la Rari Nantes Imperia sfida Torino '81 nella prima giornata di ritorno. I convocati giallorossi

Comincia il girone di ritorno ed alla 'Cascione' arriva la Reale Mutua Torino '81 Iren che in classifica occupa attualmente la terza posizione.

La Rari Nantes Imperia però è alla ricerca di continuità nei risultati dopo la bella vittoria casalinga contro Como Nuoto.

La partita d'andata, esordio in campionato, terminò 10-8 per i piemontesi, nonostante una prestazione coriacea dei giallorossi, che tra le proprie fila annoverano Giacomo Novara, ex imperiese. Dirigeranno l'incontro, in programma sabato 19 febbraio alle ore 15, i signori Fabio Brasiliano e Luca Iacovelli, con delega affidata ad Emanuele Costa.

Ecco i 13 convocati da mister Andrea Pisano:

Andrea SOMA' cap.; Federico MERANO (portiere); Giovanni MERANO; Filippo TARAMASCO; Nicola TARAMASCO; Filippo CORIO, Filippo ROCCHI, Davide CESINI, Giacomo LENGUEGLIA, Samuele BARLA, Giacomo GROSSO, Matteo GIORDANO, Riccardo GANDINI