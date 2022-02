Pallamano: domenica prossima tornano in campo i ragazzi dell’ABC Bordighera

Dopo tre anni di attesa i ragazzi dell’ABC Bordighera tornano a disputare una partita di campionato fra le mura amiche del Palazzetto dello sport di Bordighera.

Domenica 20 febbraio i ragazzi Under 15 dell’ ABC Bordighera scenderanno in campo nella seconda giornata di concentramento regionale campionato under 15 maschile, dopo questo lungo periodo di attesa dovuto alle restrizioni imposte dalle norme anti covid 19, finalmente si rivedranno i biancorossi sul campo da gioco del Palabiancheri di via Diaz. Ecco il programma: alle 9.30 i nostri ragazzi affronteranno il Ventimiglia, a seguire affronteranno il San Camillo-Riviera e lo Spezia, dunque lo Spezia contro Ventimiglia, il San Camillo-Riviera contro ABC e per concludere alle 15 lo Spezia contro l’ABC.

Ricordiamo che alla fine delle giornate di concentramento accederanno ai play off contro i team lombardi e piemontesi le prime due classificate.

Dopo la prima giornata di concentramento il Ventimiglia conduce con 6 punti seguito da Bordighera e San Camillo-Riviera appaiate a 2 punti per concludere con lo Spezia a 0.