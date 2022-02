Imperia, auto abbandonate: nuovo blitz dei vigili urbani. Gagliano: "Azione intensificata anche su ciclabile di via Ballestra" (foto)

Prosegue il programma di rimozione delle auto abbandonate in città da parte del Comune. Il blitz dei vigili urbani di ieri ha interessato Piani, Baitè, Sant'Agata e via Ballestra.

"Portiamo avanti con il sindaco Claudio Scajola -dice l'assessore alla Sicurezza Antonio Gagliano l'impegno presi con i cittadini Imperiesi. L'amministrazione comunale intende far fronte alle numerose richieste di rimozione dei veicoli in stato di abbandono che abbiano i requisiti richiesti dalla vigente normativa per lo smaltimento".

"Ieri siamo intervenuti sulla Ciclabile di via Ballestra di recente realizzazione, via Sant'Agata, nonché in regione Baite',via San Lazzaro e via Airenti. Ho voluto intensificare questi interventi, anche se so che il lavoro che c'è dietro è tanto. Per questo ringrazio la nostra polizia locale per l'impegno che dimostra. Entro la fine del mese si provvederà a ritirare un nuovo carico di veicoli", conclude Gagliano.