Target con Ilaria Salerno |

Target: il Ranch, quando la passione per i cavalli diventa una professione

L’equitazione porta con sé talmente tanti benefici per il corpo e per la mente che in alcuni casi può essere impiegata anche come terapia.

Giacomo Portesan ed Ilaria Salerno

L’associazione di Giacomo Portesan nasce nel 1989, anno in cui realizza il sogno di poter offrire un’ equitazione a livello popolare, tutte le persone interessate potevano infatti accedere all’attività equestre, nessuno escluso. All’inizio la struttura era piccola e i cavalli erano solamente quattro, con il passare del tempo la struttura è stata amplificata diventando una realtà molto importante. Il benessere dei cavalli del Ranch è da sempre la priorità per i proprietari, vengono somministrati tre pasti al giorno molto leggeri e distanti tra l’uno dall’altro e ogni cavallo viene regolarmente ferrato ogni quaranta giorni. Inoltre vengono utilizzati degli abbeveratoi temporizzati a costante livello d’acqua. Il cardine dell’ASD Il Ranch è indubbiamente la scuola di equitazione. Seguendo il programma delle istruttrici si apprende davvero cosa vuol dire “equitazione”: la cura, il rispetto e la conoscenza del cavallo, dei finimenti e della loro manutenzione parallelamente all’apprendimento della corretta conduzione di un cavallo. Il Ranch è anche centro di riabilitazione equestre sportiva. La struttura ha dei programmi dedicati alla riabilitazione di persone prive di patologie mediche ma con problematiche di integrazione, inserimento o relazionali. Grazie all’ausilio ed al potere del rapporto che si va ad instaurare con il cavallo e all’intervento di istruttori specializzati si ottengono risultati concreti. La struttura è affiliata e riconosciuta come sede formativa e per tirocini da parte dell’ANIRE (Associazione Italiana di Riabilitazione Equestre). I cavalli del Ranch sono attentamente selezionati, addestrati e regolarmente utilizzati per l’ippoterapia. Le attività di ippoterapia sono svolte al Ranch in collaborazione con l’ISAH (Istituto Sordomuti e Altri Handicap), l’equipe multidisciplinare del Centro Riabilitazione Polivalente in IAA (Interventi Assistiti con gli Animali) e TAA (Trattamenti Assistiti con gli Animali).

Ilaria Salerno

