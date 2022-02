Nuoto, week-end prestigioso per la Rari Nantes Imperia: otto giallorossi impegnati alle Finali Regionali Assolute

Rari Nantes Imperia attesa da un importante appuntamento nel week-end del 19 e 20 febbraio. Alla piscina 'Sciorba' di Genova andranno in scena le Finali Regionali Assolute in vasca corta che raduneranno i migliori nuotatori della nostra regione.

Saranno otto gli atleti allenati da Davide Dreossi che si sono qualificati all' evento. Il più impegnato sarà il classe 2004 Stefano Marzorati con quattro gare: 50, 100, 200 Rana e 100 Misti.

Tre gare per: Lorenzo Giordano (2005) nei 50,100, 200 Rana; Eleonora Mela (2005) nei 100, 200 Stile Libero e 200 Misti; Martina Acquarone (2006) nei 50,100, 200 Rana; Sofia El Baraka (2007) nei 50 Stile Libero, 50 Rana, 50 Farfalla.

Due gare per: Elisa Cifelli (2005) nei 50 e 100 Rana e Mirko Scaramuccia (2004) nei 50 Stile Libero e 100 Misti. Edoardo Campi (2005) sarà impegnato nei 100 Misti.