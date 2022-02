Calcio giovanile: domenica prossima la Sanremese 2013 affronterà in amichevole la Juventus

Amichevole di lusso per la leva 2013 della Sanremese che, domenica prossima affronterà la Juventus.

La squadra guidata da Daniele Lucia sarà impegnata a Riva di Chieri (in provincia di Torino) in una giornata dedicata alla categoria Primi Calci che vedrà anche la presenza di altre importanti squadre del NordOvest.

Un evento sicuramente da ricordare per i piccoli biancazzurri ed un ritorno al passato per l’allenatore della Sanremese che in passato è stato istruttore della Scuola Calcio bianconera.