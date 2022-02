PNRR e Centro Storico di Taggia, Manni "Oggi non si sa se e come parteciperemo, mancare l'obiettivo è una sconfitta amministrativa e per tutti"

Il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, deve essere la chiave per offrire una nuova vita al centro storico di Taggia. Ne è convinto Mario Manni, consigliere comunale de 'Il Passo Giusto' che ha espresso preoccupazione e perplessità per la linea adottata dalla amministrazione comunale.

"Oggi non è dato sapere - sottolinea Mario Manni - se questa amministrazione abbia idee per provare ad attingere fondi dal PNRR con veri progetti di rigenerazione del centro storico, per aggiungere un altro tassello a ciò che è già stato fatto. Le nostre due amministrazioni precedenti hanno cercato, ottenuto e investito milioni di euro per la riqualificazione del centro storico: dal Castello al complesso di Santa Teresa, oggi colpevolmente lasciato a se stesso, passando per piazza Trinità e piazza Farini. Noi abbiamo sempre creduto nelle potenzialità di un centro storico come quello dì Taggia, considerato tra i più belli di tutta la Liguria".

Come si è comportata l'attuale amministrazione per Taggia e il suo centro storico? "Mi sembra sotto gli occhi di tutti - ribatte Manni - come sia stata trascurata l'intera zona. In questi 5 anni non sono state poste le basi per importanti opere di riqualificazione da traguardare nei prossimi cinque anni, qualsiasi sia l'amministrazione che verrà. Penso ad esempio al recupero di Santa Caterina. E' stato un succoso lascito di chi c’era prima e ancora oggi non se ne vede la fine. Eppure i soldi c'erano".

"La principale opera pubblica e peraltro di scarso rilievo - prosegue - realizzata in questo mandato dell'amministrazione Conio è la rotonda di piazza Garibaldi: è invisibile a chi percorre in salita via Mazzini e neppure ricompresa nel centro storico. - prosegue - Manca quella continuità di intenzione che non necessariamente deve coincidere con una continuità amministrativa e senza la quale la riqualificazione non potrà mai dirsi completa".

C'è però il discorso in essere sul parcheggio di palazzo Spinola, un'opera molto attesa da tutti gli abitanti di Taggia: "Sì, appunto, un discorso. Recentemente l’amministrazione ha provato a partecipare al Programma Regionale di Rigenerazione Urbana con il progetto di un parcheggio multipiano dietro palazzo Spinola, con l’intento di ottenere 300mila euro di finanziamento regionale per coprire parte della spesa totale di 2.450.000 euro. Tale progetto è stato escluso dal finanziamento. Si tenga conto che molti altri comuni della provincia di Imperia, che hanno puntato su interventi mirati dì riqualificazione dei loro centri storici, hanno ottenuto il finanziamento regionale richiesto. La cosa fa ancora più male se si pensa che il nostro comune esprime un consigliere regionale che evidentemente non è stata di aiuto nella interpretazione dei criteri del bando, utili a formulare una proposta progettuale vincente. Molto probabilmente se si fosse seguita una strategia più 'rigenerativa' e torniamo quindi al nostro centro storico, l’esito sarebbe stato diverso".

Voi che cosa proponete per il Centro Storico di Taggia? "Innanzitutto è sempre valida la nostra disponibilità - dice l'esponente de 'Il Passo Giusto' - ad un contributo propositivo perché essendo opposizione non ci è dato di compiere scelte. Detto questo, crediamo che Taggia debba vivere di cultura e storicità ogni giorno dell’anno. Per inseguire tale obiettivo servono ulteriori importanti investimenti per la valorizzazione del suo patrimonio. Gli interventi realizzati negli scorsi anni sono un punto di partenza e non di arrivo, tanto c’è ancora da fare se vogliamo far si che il centro storico di Taggia diventi un importante volano economico. Taggia deve mostrare tutta la sua bellezza e la strategia politica delle piccole cose, seppur necessaria nell’immediatezza, non aiuta a centrare obiettivi più ambiziosi come la rigenerazione del centro storico".

"Quali grosse differenze ci sono - si chiede Manni - tra Taggia e un centro storico qualsiasi, prendiamo come esempio San Gimignano? Stessa storicità, più o meno stessa struttura e dimensioni similari. Sono due le grosse differenze: il recupero e la valorizzazione dei luoghi. Quindi tornando al PNRR, per gli anni 2021-2026, sappiamo che confluiranno 3,4 miliardi di euro destinati proprio alla rigenerazione urbana. Sono opportunità che non bisogna assolutamente lasciarsi scappare, un treno da non perdere".