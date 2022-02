Imperia, raffica di interrogazioni su lavori alla Fondura, portici di via Bonfante e depuratore cittadino

La viabilità della zona Fondura in via Mazzini a Porto Maurizio interessata da lavori di restyling è stato uno degli argomenti oggetto di interrogazione nello spazio ‘question time’. preliminare alla seduta serale di consiglio comunale.

A interrogare l’amministrazione è stata la consigliera del Partito democratico Enrica Chiarini. Per l’amministrazione ha risposto l’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano: “Avevamo già fatto una ordinanza il 7 febbraio che prevede che nella parte di via Cascione le auto dalla parte bassa possono salire, per servire le scuole e i residenti di via Paoletti. Nell’arco di 3 o 4 mesi via Mazzini sarà un gioiello”.

Sullo stato della pavimentazione dei portici via Bonfante a proporre l’interpellanza è stato, invece, il capogruppo del Pd Fabrizio Risso. Sul punto ha risposto l’assessore all’Arredo urbano Laura Gandolfo: “Abbiamo fatto un sopralluogo, non è il primo. 4064 metri quadrati di piastrelli 101mila 620, le piastrelle rotte sono 30, con crepe 54. Le 30 piastrelle rotte le cambiamo, quelle crepate le teniamo sotto osservazione. Quelle rotte in alcuni casi è dovuto a disattenzione di chi scarica, oppure per posa con spatola dentellata e che quindi il passaggio anche dei carrelli che sono state scelte per la capacità di carico inutile. È un lavoro eccezionale, visti i numeri.” “ "Visto il pochissimo lasso temporale, anche 30 piastrelle sono un problema” ha replicato Risso.

L’argomento relativo alla situazione dell’impianto di depurazione cittadino è stato sollevato dai consiglieri di ‘Imperia al Centro’ Guido Abbo ed Edoardo Verda. La risposta dell’assessore Gandolfo: “Il tubo di scarico del depuratore aveva dei problemi che abbiamo individuato. I primi interventi risalgono al 2020 che ci ha permesso di passare l’estate con senza grossi problemi, salvo il Prino perché nessuno si era mai preoccupato di portare gli scarichi al largo, lavori costosi e poco appariscenti. Abbiamo, poi, scelto anche in base alle analisi di dar corso a una stagione balneare felice e iniziare i lavori nel 2021 che dovevano finire in 45 giorni ma si sono protratti per 4 mesi per gli avvisi meteo”. In apertura di seduta il ricordo di Sergio Lanteri, padre del consigliere Luca Lanteri da parte del presidente del parlamentino Pino Camiolo e amministratore di lungo corso