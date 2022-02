Doccia gelata per 3 sanitari no vax imperiesi: ricorso al Tar inammissibile per difetto di giurisdizione

Doccia gelata per tre sanitari imperiesi che avevano scelto di non vaccinarsi contro il Covid violando l’obbligo governativo ed erano stati sospesi. Si erano, quindi, rivolti all’avvocato Daniele Granara del foro di Genova, ma il loro ricorso al Tar è stato ritenuto inammissibile per difetto di giurisdizione.

Per i giudici del Tribunale amministrativo della Liguria, infatti, “è competente il giudice ordinario e non quello amministrativo". Si legge nella sentenza: “I sanitari sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SarsCov2, l’obbligo vaccinale contestato dai ricorrenti è previsto immediatamente dalla legge senza alcuna intermediazione del potere amministrativo e il procedimento non è finalizzato a rendere effettivo l’obbligo quanto piuttosto a far emergere l’inosservanza del sanitario”.

“Quanto alle conseguenze dell’inottemperanza queste non discendono dall’atto di accertamento ma dai successivi provvedimenti del datore di lavoro e del Consiglio dell’ordine, rispetto ai quali è competente il giudice ordinario (per i lavoratori dipendenti pubblici e privati), ovvero la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che è organo giurisdizionale speciale per i liberi professionisti”.

La controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice amministrativo. I ricorrenti avevano impugnato gli atti con cui l’Asl aveva accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale chiedendone l’annullamento e “ove occorra previa rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione Europa o alla Corte costituzionale delle questioni di compatibilità”.