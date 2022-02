CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, giovedì 17 febbraio 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 2 dell'Ariston di Sanremo e al cinema Olimpia di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- UNCHARTED – ore 16.30 - 19.00 – 21.15 - di Ruben Fleischer - con Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ally, Tati Gabrielle, Antonio Banderas – Azione/Avventura - "Il cacciatore di tesori Nathan Drake, discendente dell'esploratore Sir Francis Drake, vuole ritrovare il fratello maggiore Sam. Durante la ricerca conosce Victor Sullivan, noto come Sully, con cui stringe immediatamente una profonda amicizia. Il giovane è convinto che il fratello non sia scomparso bensì disperso in un posto remoto e non segnato sulle mappe. Sarà proprio Sully ad indicargli dove potrebbe essere Sam: su un'isola deserta dove si dice sia custodito il tesoro più cercato del mondo, El Dorado. Entrambi convinti che dove è nascosto l'oro riusciranno a trovare il fratello, si mettono in viaggio. Ma non saranno gli unici a cercare il tesoro!…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- UNA FEMMINA – ore 17.00 - 19.10 – 21.20 - di Francesco Costabile - con Lina Siciliano, Fabrizio Ferracane, Anna Maria De Luca, Simona Malato, Luca Massaro - Drammatico - "Rosa è una ragazza inquieta e ribelle, vive con sua nonna e suo zio in un paesino della Calabria, tra monti e fiumare secche. La sua quotidianità viene improvvisamente stravolta da qualcosa che emerge dal suo passato, un trauma che la lega indissolubilmente alla misteriosa morte di sua madre. Quando Rosa si ritrova vittima di un destino già segnato, decide di tradire la sua famiglia e cercare la propria vendetta di sangue. Ma quando questa famiglia è la 'Ndrangheta ogni passo può rivelarsi fatale…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- ENNIO – IL MAESTRO – ore 16.30 - 20.45 - di Giuseppe Tornatore - con Ennio Morricone, Marco Bellocchio, Carlo Verdone, Mychael Danna, David Puttnam - Documentario - "Ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, il musicista più popolare e prolifico del XX secolo, il più amato dal pubblico internazionale, due volte Premio Oscar, autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili. Il documentario lo racconta attraverso una lunga intervista di Tornatore al Maestro, testimonianze di artisti e registi, come Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, i Taviani, Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino - scene di fiction, musiche e immagini d'archivio. Ennio è anche un'indagine volta a svelare ciò che di Morricone si conosce poco. Come la sua passione per gli scacchi, che forse ha misteriosi legami con la sua musica. Ma anche l'origine realistica di certe sue intuizioni musicali come accade per l'urlo del coyote che gli suggerisce il tema de Il buono il brutto, il cattivo, o il battere ritmato delle mani su alcuni bidoni di latta da parte degli scioperanti in testa ad un corteo di protesta per le vie di Roma che gli ispira il bellissimo tema di Sostiene Pereira. Un'attitudine all'invenzione che trova conferma nel suo costante amore per la musica assoluta, e la sua vocazione a una persistente sperimentazione…”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- MARRY ME - SPOSAMI – ore 16.30 - 21.30 - di Kat Coiro - con Jennifer Lopez, Keith Ewell, Stephen Wallem, Taliyah Whitaker, Logan Crawford - Commedia - "Le superstar della musica Kat Valdez e Bastian si stanno per sposare davanti a un pubblico globale di fan. Ma quando Kat, pochi secondi prima dei voti, scopre che Bastian le è stato infedele, decide invece di sposare Charlie, uno sconosciuto tra la folla…”

Voto della critica: **

- GIULIA – ore 19.00 - di Ciro De Caro - con Rosa Palasciano, Valerio Di Benedetto, Fabrizio Ciavoni, Matteo Quinzi - Drammatico - "Giulia, che è costantemente divisa tra il bisogno di sentirsi a casa, amata e una selvaggia e sacrosanta voglia di libertà, si ritrova letteralmente in mezzo ad una strada e inizia, in maniera tutta sua, a cercare un rifugio e un posto nel mondo. Tra un illusorio desiderio di maternità e qualche espediente per sbarcare il lunario, passa i giorni più caldi di una torrida estate romana con dei personaggi dall'esistenza vuota, inafferrabili puri e meravigliosi come lei. In una sospensione fatta di niente (e di tutto) Giulia comprende che sta a lei decidere come vivere, o non vivere, la vita…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- ASSASSINIO SUL NILO – ore 16.00 - 18.45 – 21.15 - di Kenneth Branagh - con Kenneth Branagh, Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal – Drammatico/Thriller - "La vacanza in Egitto dell'investigatore belga Hercule Poirot a bordo di un elegante battello a vapore si trasforma in una terrificante ricerca di un assassino quando l'idilliaca luna di miele di una coppia perfetta viene tragicamente interrotta…”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- LEONORA ADDIO – ore 16.45 - 19.15 – 21.30 - di Paolo Taviani - con Fabrizio Ferracane, Matteo Pittiruti, Dania Marino, Dora Becker, Claudio Bigagli - Drammatico - "La rocambolesca avventura delle ceneri di Pirandello e il movimentato viaggio dell'urna da Roma ad Agrigento, fino alla tribolata sepoltura avvenuta dopo quindici anni dalla morte. E a chiudere l'ultimo racconto di Pirandello scritto venti giorni prima di morire: ‘Il chiodo’ dove il giovane Bastianeddu, strappato in Sicilia dalle braccia della madre e costretto a seguire il padre al di là dell'oceano, non riesce a sanare la ferita che lo spinge a un gesto insensato…”

Voto della critica: ****



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

