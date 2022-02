Tribe Jiu-Jitsu Imperia agli Europei con quattro atleti. L'istruttore Niccolò De Paolo: "Ci abbiamo sempre sperato "

La Tribe JiuJistsu di Imperia si prepara ad affrontare uno degli eventi più prestigiosi nel panorama mondiale: gli ‘European Jiu-Jitsu IBJJF Championship’ che si terranno al PalaFijlkam di Ostia. La kermesse è cominciata ieri ed ha già visto la vittoria di Mirco Quaranta nella categoria ‘Cinture Blu – Adulti, -70 kg’.

Nelle prossime ore, sarà raggiunto dalla restante comitiva imperiese composta inoltre dagli istruttori Niccolò De Paolo, William Aschero (Master 4, Cintura Viola -76 kg) e Dario Belmonte (Master 1, Cintura Viola -82 kg).

La cerimonia di chiusura è prevista per domenica 20 febbraio.

“Quando aprimmo la palestra nel 2017, speravamo tutti di arrivare un giorno all’Europeo.” Esordisce Niccolò De Paolo, fondatore della Tribe JiuJitsu Imperia che gareggerà nei Master 1 ‘Cinture Viola -76 kg’ “Nonostante si tratti di una competizione ad iscrizione, e non a qualificazione, raduna i migliori atleti al mondo. Infatti sono ammessi anche lottatori non europei e questo aumento il prestigio. Per noi è sicuramente una bella vetrina.”

L’ Europeo, dopo che per anni ha avuto sede a Lisbona, per la prima volta si è trasferito in Italia e questo ha incentivato le presenze nostrane:” E’ la prima gara internazionale alla quale la nostra palestra partecipa con così tanti iscritti. Avremo la possibilità di confrontarci o vedere da vicino lottatori come il norvegese Tommy Langaker o Espen Mathiesen; ed ancora Luca Anacoreta, la cintura nera più forte in Italia.”

“Ci saranno comunque atleti provenienti da tutto il mondo come i celebrati brasiliani Leandro Lo e Tainan Dalpra e in generale saremo oltre 1000 a ruotare sui vari tatami. Un buon numero se si pensa che è una delle prime rassegne post-Covid.” E per questa esperienza, non possiamo che dire ’OSS!’ a tutta la squadra della Tribe JiuJitsu Imperia.