Pallanuoto: i risultati delle giovanili della Rari Nantes Imperia nell'ultimo turno

Nell’ultimo turno, la Rari Nantes Imperia è scesa in acqua con tre formazioni giovanili raccogliendo due vittorie ed una sconfitta.

UNDER 14

Giovedì 10 febbraio, la squadra Under 14 ha ottenuto un importante successo in casa della Rari Nantes Savona per 7-9. Partita molto equilibrata fino ai minuti finali quando la formazione allenata da Merci Stieber e Francesca Giulini ha piazzato lo strappo decisivo. Sotto di due reti, Lanteri ha segnato il gol del -1 a fil di sirena nel terzo periodo; poi il gol di Prette e la doppietta dello scatenato hanno firmato lo 0-3 ultimo parziale, complice anche l’ottima difesa guidata da Monari, che ha sancito il 7-9.

R.N.SAVONA – R.N.IMPERIA 7-9 (2-3; 3-1; 2-2; 0-3)

SAVONA – Grosso; Arcifa, Canepa, Bragantini 2, Grondona 2, Bianchi, Cannavera, Tassone, Mordeglia 2, Caruso 1, De Michelis cap.

IMPERIA – Monari; Callari, Ferro, Morchio, Lanini, Ivani 1, Prette 1, Lanteri 7, Tambuzzo, Vassallo, Carpano.

UNDER 18

Partita sostanzialmente dominata dai ragazzi di Andrea Pisano che mettono le distanze fin dal primo quarto. Trascinati poi dal pokerissimo di Cipriani, i giallorossi hanno piazzato lo strappo decisivo nel terzo periodo.

TELEMEDICO STURLA – R.N.IMPERIA 4-14 (0-3; 1-2; 1-6; 2-3)

IMPERIA – DiLionardo; Parolini 2, Sciocchetti 2, Casella, Lucia, Milani 1, Grosso, Lanteri 2, Rombo 2, Cipriani 5, Porro. All.: Pisano

UNDER 16 FEMMINILE

Nulla da fare per le giallorosse nel re-match domenicale contro le genovesi. Le ospiti piazzano l’allungo decisivo già nei primi due tempi e nel finale non basta la vena di Giorgia Cappella (cinque gol) per riportare la partita sui binari dell’equilibrio.

R.N.IMPERIA – LOCATELLI 7-19 (1-7; 0-4; 4-3; 2-5)

IMPERIA – Della Valle; Bergatta, Aguero 1, Reitano, Callari, Risso, Gerbore, Ravetto, Iazzetta cap. 1, Cappello 5. All.: Giulini

LOCATELLI – Avenoso cap., Bianco 2, Scigliano 1, Garbarino, Sponza 1, Canepa 3, Minuto 1, Frisina 2, Massarotto 1, Magaglio 2, Carbone 2, Polidori 2, Bianchi 1, Cami 1. All.: Carbone