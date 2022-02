Pallacanestro: conclusa la tre giorni del sodalizio under 16/17 del duo Ventimiglia/Ranabo

Si è con conclusa ieri sera al Palasport di Bordighera la tre giorni intensa del sodalizio under 16/17 del duo Ventimiglia/Ranabo.

Tre vittorie su tre per i ragazzi di Favari e Faedda che continuano il loro percorso di crescita in questa stagione di ripartenza.

Domenica a Rivarolo corsari gli under 16, che con il risultato di 56 a 46 portano a casa la vittoria, partita sempre in controllo dei ragazzi che ogni tanto dovrebbero chiudere le partite un pochino prima.

Lunedì al Palaroya l'under 17 porta a casa il risultato abbastanza agevolmente, 71 a 52 contro il Sea Basket Sanremo; ragazzi sempre concentrati e dentro la partita dal primo all'ultimo minuto.

Ieri sera di nuovo in campo l'under 16 torna in campo nel recupero contro il Tigullio tra le mura amiche del palazzetto. Match dai due volti, con i ragazzi partiti a razzo e blackout totale per due quarti che hanno portato la squadra ospite sul +10, neutralizzato da un parziale di 27 a 10 che ha fatto completamente girare il risultato per i padroni di casa, con il risultato finale di 74 a 66.

Questo gruppo che affronta due campionati oltre quello l'under 19 per qualcuno e sta dimostrando un'ottima solidità nonostante il periodo storico che viviamo. Si continua a lavorare per crescere e dimostrare che a Ponente si insegna dell'ottima pallacanestro.

Prossimo weekend doppio impegno per l'under 17 a Taggia e Savona.