Imperia calcio, posta in palio divisa al 'Ciccione': i neroazzurri impattano contro l'Asti 0-0

IMPERIA - ASTI 0-0

IMPERIA – Caruso; Carletti, Fazio cap., Mara, Petti, Losasso; Coppola, (73’ Minasso), Canovi, Deiana; Rosati, Cassata (87' Lupoli). All.: Soda

ASTI – Brustolin cap.; Pezziardi (76’ Vergnano), Rosset, Legal, Venneri, Toma, Picone, Taddei, Piana (76’ Ciletta), Diagne, Plado. All.: Boschetto

Ammoniti: Plado, Legal,Rosset (A); Carletti

Espulsi: Plando al 61’ (A), Boschetto all’ 84’ (allenatore Asti)

Recupero: 0' nel primo tempo e 4' nel secondo

Una Imperia coriacea, e a corto di uomini, impatta 0-0 contro l'Asti. Al 'Ciccione' va in scena un match combattuto e la posta in palio viene equamente divisa ma è un punto che, sostanzialmente, serve a poco ai neroazzurri dato che le vittoria di Ticino e Ligorna riallungano la zona tranquillità.

Tra squalifiche ed infortuni, Soda schiera una formazione ampiamente rimaneggiata. E tra i pali dà fiducia a Caruso che, invece, era rimasto in panchina a Novara. La coppia offensiva è Cassata-Rosati, con Lupoli recuperato ma inizialmente in panchina.

Gli animi si accendono fin dai primi istanti di gara: tanti falli e pochi tiri. Il primo affondo però, al minuto 18, è un’occasionissima per l’Asti con Toma che, di coscia, mette alto da pochi passi. L’Imperia risponde bene: prima con un colpo di testa di Mara e poi con una doppia chance sui piedi di Rosati, alla mezz’ora, sempre parate da Brustolin. Nel finale di tempo sono gli ospiti a riaffacciarsi nell’area imperiese – in particolare è Picone a mettere in difficoltà Carletti sulla fascia – ma davanti a Caruso, c’è Mara a fare da schermo.

L’arbitro ha avuto un gran lavoro per tenere la calma sul terreno di gioco ed è l’Imperia a recriminare in un paio di circostanze quando Cassata (minuto 23) e Mara (terzo della ripresa) vengono vistosamente trattenuti in area ma il signor Carsenzuola ha lasciato continuare.

Nel secondo tempo, l’Asti comincia forte pur non provocando grossi grattacapi a Caruso. La svolta del match avviene all’ora di gioco quando , nel momento di maggiore pressione astigiana, Plado commette un brutto fallo su un’uscita nerazzurro: secondo giallo e biancorossi in dieci uomini.

Alla lunga lista degli indisponibili a centrocampo, si aggiunge anche l’infortunio di Coppola che colpito duro alla caviglia lascia il campo. Lo sostituisce Minasso che, a dieci dalla fine, si costruisce una bella occasione ma spara alto. Soda non ha molte soluzioni in panchina ma prova a tenere vivo l'attacco con l'ingresso di Lupoli, all' 87'. L'Imperia prova degli assalti finali piuttosto confusi e, al triplice fischio, è l'Asti ad essere maggiormente soddisfatto.