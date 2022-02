Calcio: nel turno infrasettimanale di Serie D la Sanremese si impone facilmente (3-0) sul Fossano

SANREMESE-FOSSANO 3-0

RETI: 42’ Anastasia; 51’ Scalzi, 77’ Anastasia

SANREMESE: Malaguti, Bregliano, Mikhaylovskiy, Anastasia (79’ Dacosta), Gagliardi (85’ Valagussa), Gemignani (57’ Cinque), Nossa, Nouri, Scalzi (70’ Piu), Larotonda, Conti (57’ Giacchino). A disposizione Ferro, Urgnani, Lodovici, Pantano. Allenatore Roberto Correale (Andreoletti squalificato).

FOSSANO: Merlano, Scotto, Marin (54’ Giraudo), Fogliarino (65’ Quaranta), Menabò, Matera, Scarafia (48’ Di Salvatore G.), Specchia (69’ Della Valle), Coulibaly (61’ Di Salvatore L.), Adorni, Galvagno. A disposizione: Chiavassa, Lima Barbosa, Bellocchio, Rosano. Allenatore Fabrizio Viassi

ARBITRO: Raimondo Borriello di Arezzo

ASSISTENTI: Lucio Magherini di Prato, Lorenzo Concari di Parma

NOTE: giornata di sole, terreno in buone condizioni. Gara a porte chiuse. Ammonito Valagussa. Angoli 4-3 per il Fossano. Recupero 1’ pt, 5’ st.

SANREMO - In un Comunale deserto per le disposizioni del Giudice Sportivo (un turno a porte chiuse per espressioni ingiuriose rivolte all’arbitro contro il Pont Donnaz) la Sanremese affronta il Fossano. Biancoazzurri (oggi in maglia rossa) col vento in poppa, forti delle tre vittorie consecutive e dello splendido exploit di Casale. Mister Andreoletti, espulso al Palli, segue la gara dagli spalti: in panchina c’è il suo secondo Correale. Assenti gli infortunati Aita, Buccino, Maglione e Pellicanò; squalificato per un turno Vita. Valagussa, non al meglio, parte dalla panchina. Davanti dal primo minuto torna Scalzi.

La Sanremese parte forte e si fa vedere già al 7’: Scalzi riceve palla sulla destra, si accentra e tira, la sfera deviata da un difensore in maglia azzurra termina a lato non di molto. Scalzi ci riprova al 22’, stavolta la sua conclusione viene respinta da Merlano. Il Fossano si difende con ordine e si affaccia in avanti un minuto dopo: Specchia serve sulla destra Coulibaly, cross in mezzo, Scarafia conclude in acrobazia, Malaguti chiude la saracinesca e disinnesca il pericolo. La gara si sblocca al 42’: lancio per Anastasia che riceve palla sulla sinistra, entra in area, si accentra e poi lascia partire un bolide che si insacca alla sinistra del portiere Merlano. Sanremese in vantaggio!

Nella ripresa il Fossano prova a scuotersi al 50’ con un tiro di Fogliarino che termina alto sulla traversa. Passa un minuto e la Sanremese raddoppia: Scalzi riceve palla da Gagliardi, resiste alla carica di un paio di avversari, entra in area e con un diagonale chirurgico fulmina per la seconda volta Merlano. Sanremese – Fossano 2-0! Al 57’ prime due sostituzioni nelle fila dei padroni di casa: entrano Giacchino e Cinque, escono Gemignani e Conti. Al 59’ pericolo costruito dal Fossano: Galvagno con un gran tiro manda il pallone a stamparsi sulla traversa! Al 62’ conclusione di Anastasia, palla fuori. Al 68’ Scalzi serve Anastasia che impegna ancora il portiere Merlano. Due minuti dopo Scalzi lascia il campo, al suo posto entra Piu. Il match si chiude definitivamente al 77’: fa tutto Anastasia che approfitta di un buco difensivo di Giraudo, entra in area centralmente, mette a sedere il portiere con una finta e deposita il pallone nella porta sguarnita. Sanremese – Fossano 3-0!

Al 79’ altro cambio: esce Anastasia, autore di una splendida doppietta, entra Dacosta. All’85’ è il turno anche di Valagussa che rileva Gagliardi. Nei cinque minuti di recupero c’è ancora da segnalare la seconda traversa colpita da Galvagno al 91’ e la conclusione di Larotonda respinta da Merlano al 93’. Finisce 3-0 per la Sanremese che centra la quarta vittoria consecutiva e approfitta della giornata negativa delle squadre di alta classifica per blindare il secondo posto e rosicchiare due punti al Novara fermato a Bra. Domenica prossima i matuziani saranno impegnati in trasferta sul campo del fanalino di coda Saluzzo.