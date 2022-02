La storica associazione sportiva Canottieri Sanremo compie 89 anni e si prepara per l'evento del novantesimo (Foto)

Presente dal 1933 a Sanremo, la Canottieri rappresenta letteralmente una parte importante della storia sportiva e non solo della città dei fiori.

Tanti atleti della Canottieri hanno vestito la maglia azzurra e raggiunto importanti finali mondiali. Tante storie sportive sono passate in questa associazione portando avanti una tradizione di vittorie, sacrifici, allenamenti, convivialità, amicizia e rispetto. Tanti gruppi tra loro eterogenei si cimentano ogni giorno in attività sportiva amatoriale e agonistica portando in giro per l'Italia e a livello internazionale la bandiera della Canottieri e di Sanremo. Tanti eventi sportivi sono stati organizzati negli anni dando modo a tanti ragazzi di cimentarsi nelle diverse discipline di canottaggio olimpico, coastal rowing e canoa.

Ricordiamo gli storici Presidenti della ASD Canottieri: Stefano Canepa, Aldo Morando, Giovanni Rissone, Alberto Morosetti, Guido Roggero, Aristide Vacchino, Cesare Gentili, Walter Vacchino, Onorato Lanza. Da Maggio 2017 il Presidente della Canottieri è Sergio Tommasini, figlio d'arte, nuotatore e canoista, la madre Gisella Costoli campionessa di nuoto, il padre Mario Canottiere ed il fratello Paolo olimpionico di Canoa e vicecampione del mondo. Sergio Tommasini ha raccolto l'esperienza dei suoi predecessori e basato le proprie azioni e quelle del Consiglio Direttivo (rappresentato da: Walter Vacchino, Aldo Baggioli, Marco Raffa, Monica Albarelli, Renato Alberti, Alessandro Mager, Luca Rossi e Gianni Mascelli) sulla cultura dello sport, l'attività giovanile e le iniziative sociali.

Oltre 250 soci tra master e giovanissimi, 50 trasferte annuali per competizioni agonistiche nelle varie discipline in tutta Italia, iniziative benefiche e grandi risultati sportivi conseguiti soprattutto negli ultimi 2 anni: finali mondiali, titoli italiani, riconoscimenti internazionali.

Monica Albarelli, Console del Mare, Consigliere FICK Nazionale, ex maglia azzurra, Palma d'Oro al Merito Sportivo, una vita dedicata allo sport è il perno dell'attività agonistica collegata al mondo canoa, insieme ai suoi collaboratori.

Renato Alberti, ex maglia azzurra, ex Consigliere FIC Regionale si dedica con passione al gruppo giovanile del Canottaggio che cresce ogni anno dando grandi soddisfazioni. Ha contribuito a creare un bel gruppo Master che conta ben 80 soci che si cimentano nelle gare di Coastal Rowing a livello Italiano ed Internazionale.

Tra le altre attività l'associazione ha sposato l'avventura di Amanda Embriaco, campionessa Italiana in carica di Paracanoa e maglia azzurra, finalista mondiale e grande esempio di vita e resilienza, recentemente premiata con il Premio San Romolo per meriti sportivi.

Sergio Tommasini: "Dal 2017 ho raccolto il testimone dopo la Presidenza di Vacchino e Lanza, esperienze dalle quali sono partito per tracciare il nuovo programma di lavoro che vede nelle parole cultura e sport i cardini della nostra azione. Parlo come 'Famiglia Canottieri' che porta dietro di sé una storia importante che merita rispetto e sostegno. Viviamo lo sport in un clima sereno di convivialità e amicizia, abbiamo un bel gruppo di master e giovani atleti che rappresentano il presente ed il futuro della nostra città. Anche in periodo di pandemia e lock-down la nostra associazione ha giocato un ruolo fondamentale per i nostri ragazzi. La Canottieri riscontra un buon rapporto con le amministrazioni che spero possa continuare anche in relazione ai futuri progetti che coinvolgono il Porto vecchio. L'innovazione e lo sviluppo sono sempre da perseguire e sostenere ma non possiamo dimenticare il rispetto di coloro che una parte importante della storia l'hanno già scritta".