Imperia, sono in quarantena ma vanno al supermercato: in 12 si autodenunciano al bancone dopo l’annuncio della reception

Interno di un supermercato di Imperia, un cliente nota dei vicini di casa che sa contagiati dal Covid e si reca al bancone delle informazioni e spiega: "Vi informo che ho visto due persone che dovrebbero stare in quarantena per il Covid e, invece sono qui che fanno la spesa”.

Passa una manciata di minuti e il direttore della struttura di vendita autorizza l'annuncio via altoparlante: "Sappiamo che due persone che dovrebbero essere in quarantena sono nel supermercato. Le invitiamo a presentarsi immediatamente al banco informazioni", scandisce la voce della receptionist.

Dopo qualche minuto al bancone si presentano non in 2, ma addirittura 12 persone che ammettono così di aver violato la quarantena.

La notizia rilanciata si è subito diffusa sui social e, a giudicare dai commenti. Non sarebbe, a quanto pare, l’unico episodio avvenuto non solo a Imperia, ma in tutta la Liguria.