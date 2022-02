Sanremese, domani 'Comunale' a porte chiuse per la sfida contro Fossano. I 21 convocati biancoazzurri

In tarda serata, con una nota sulla pagina Facebook 'Sanremese Calcio', è arrivata l'ufficialità: è stato respinto il Ricorso (preannunciato dal presidente Masu al nostro sito), così la gara tra Sanremese e Fossano si disputerà a porte chiuse su disposizione del Giudice Sportivo.

Di seguito il comunicato della società sui convocati biancoazzurri:

" Questo pomeriggio la Sanremese ha effettuato a Ospedaletti la rifinitura in vista del match di domani col Fossano, valido per la ventiquattresima giornata, in programma allo stadio Comunale alle ore 15.

Al termine dell’allenamento il mister Andreoletti ha diramato l’elenco dei convocati.

Sono 21 i calciatori disponibili: assenti gli infortunati Aita, Buccino, Maglione e Pellicanó. Non convocato Bastita, squalificato per un turno Vita.

PORTIERI: Bohli (2005), Malaguti (2003), Ferro (2005)

DIFENSORI: Bregliano, Mikhaylovskiy, Nossa, Nouri (2001), Pantano

CENTROCAMPISTI: Giacchino (2003), Gagliardi, Urgnani (2004), Gemignani, Valagussa, Lodovici (2004), Larotonda (2002)

ATTACCANTI: Anastasia, Dacosta (2002), Piu (2002), Cinque, Scalzi, Conti (2002).

La gara tra Sanremese e Fossano si disputerà a porte chiuse per disposizione del Giudice Sportivo e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della Sanremese Calcio con la telecronaca di Fabrizio Prisco e le immagini di Nico Cosentino."